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Дзюба — о словах Комличенко: пусть останется на его совести

Форвард «Акрона» Артем Дзюба отказался развивать конфликт с нападающим «Ростова» Николаем Комличенко, отметив, что предпочёл не отвечать на оскорбления.

Фото: ФК "Акрон"
— Комличенко говорит, что вы закрыли тему с пикировками в СМИ. Вы пообщались?

— Нет, мы не разговаривали. Я ему хотел ответить некрасиво, но потом решил, что буду повзрослее и ничего не скажу. Думаю, это воспитание такое, пусть останется на его совести, — заявил Дзюба «Матч ТВ».

Напомним, после очной встречи в марте Дзюба высказался о манере игры оппонента, подчеркнув, что при крупном телосложении тот часто падает. В ответ Комличенко резко отозвался о нападающем, назвав его «рукастым» и подчеркнув, что ему неинтересно мнение соперника.

Позже игрок «Ростова» сообщил, что не держит зла и считает конфликт исчерпанным.

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