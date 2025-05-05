— Комличенко говорит, что вы закрыли тему с пикировками в СМИ. Вы пообщались?
— Нет, мы не разговаривали. Я ему хотел ответить некрасиво, но потом решил, что буду повзрослее и ничего не скажу. Думаю, это воспитание такое, пусть останется на его совести, — заявил Дзюба «Матч ТВ».
Напомним, после очной встречи в марте Дзюба высказался о манере игры оппонента, подчеркнув, что при крупном телосложении тот часто падает. В ответ Комличенко резко отозвался о нападающем, назвав его «рукастым» и подчеркнув, что ему неинтересно мнение соперника.
Позже игрок «Ростова» сообщил, что не держит зла и считает конфликт исчерпанным.
Дзюба — о словах Комличенко: пусть останется на его совести
Форвард «Акрона» Артем Дзюба отказался развивать конфликт с нападающим «Ростова» Николаем Комличенко, отметив, что предпочёл не отвечать на оскорбления.
Фото: ФК "Акрон"