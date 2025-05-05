Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
18:30
ДинамоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
21:45
МиланНе начат

Кафанов: Хайкин хочет играть за сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о желании голкипера норвежского "Буде-Глимта" выступать за российскую национальную команду.
Фото: ФК "Буде-Глимт"
"Мы с ним это обсуждали. Он хочет играть за сборную России. Но если так сложится, что он получит гражданство Норвегии, его вызовут там в сборную, и он будет там заигран, я за Никиту буду безмерно счастлив", - сказал Кафанов "Матч ТВ".

Ранее появлялась информация о намерении Хайкина получить норвежское гражданство. При этом в сборной России не исключили вероятность приглашения голкипера "Буде-Глимта" на ближайшие товарищеские матчи в июне.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится