"Мы с ним это обсуждали. Он хочет играть за сборную России. Но если так сложится, что он получит гражданство Норвегии, его вызовут там в сборную, и он будет там заигран, я за Никиту буду безмерно счастлив", - сказал Кафанов "Матч ТВ".
Ранее появлялась информация о намерении Хайкина получить норвежское гражданство. При этом в сборной России не исключили вероятность приглашения голкипера "Буде-Глимта" на ближайшие товарищеские матчи в июне.
Кафанов: Хайкин хочет играть за сборную России
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о желании голкипера норвежского "Буде-Глимта" выступать за российскую национальную команду.
Фото: ФК "Буде-Глимт"