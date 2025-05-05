"Нет, мы не разговаривали. Я ему хотел ответить некрасиво, но потом решил, что буду повзрослее и ничего не скажу. Думаю, это воспитание такое, пусть останется на его совести", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
В конце марта 2025 года Артём Дзюба после матча 22 тура РПЛ с "Ростовом" заявил, что нападающий южан Николай Комличенко "под 90 килограммов, но всё время падает". В ответ на это игрок жёлто-синих сообщил, что ему "неинтересно, что там рукастый говорит". Через некоторое время Комличенко сказал, что закрыл тему с Дзюбой и относится к нему хорошо.
Дзюба: хотел ответить Комличенко некрасиво, но решил, что буду повзрослее и промолчу
Нападающий "Акрона" Артём Дзюба рассказал, общался ли с форвардом "Ростова" Николаем Комличенко после пикировок в СМИ.
Фото: ФК "Акрон"