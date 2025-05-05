"Зимой вратарь вёл переговоры с кипрским "Аполлоном", но в итоге отказался от переезда на Кипр и решил сконцентрироваться на своих проектах в бизнесе", — приводит слова неназванного источника "Чемпионат".
Антон Шунин является воспитанником московского "Динамо". В составе бело-голубых он выступал с 2007 по 2024 год. Вместе с командой он трижды завоёвывал бронзовые медали чемпионата России, а также в сезоне-2016/17 стал победителем первенства Футбольной национальной лиги. Кроме того, на счету голкипера 15 матчей в составе сборной России.
Источник: Антон Шунин принял решение завершить карьеру
По информации СМИ, бывший вратарь московского "Динамо" и сборной России Антон Шунин в ближайшее время объявит о завершении профессиональной карьеры.
Фото: ФК "Динамо" Москва