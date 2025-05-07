«Динамо» просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод на 48-й минуте матча. Арбитр Буланов показал красную карточку игроку «Динамо» Карраскалю за удар в лицо», — заявляет «Чемпионат» с ссылкой на службу коммуникаций РФС.
Матч завершился победой «Динамо» с результатом 3:1, благодаря голам Нгамалё и Гладышева, который отличился дважды.
В текущем сезоне Карраскаль принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.
"Динамо" просит ЭСК рассмотреть эпизод удаления Хорхе Карраскаля
Московское «Динамо» обратилось в ЭСК Российского футбольного союза с просьбой пересмотреть эпизод в матче против «Крыльев Советов» (1:3), произошедший на 48-й минуте.
Фото: ФК "Динамо"