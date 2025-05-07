"У Лаксальта повреждение длиной приводящей мышцы правого бедра. Ориентировочное восстановление - не менее четырех недель", - приводит данные источника "Матч ТВ".
Лаксальт получил травму в матче 27-го тура в Самаре против "Крыльев Советов", завершившимся победой "Динамо" со счетом 3:1. Ранее сообщалось, что повреждение имеет также полузащитник бело-голубых Луис Чавес.
Источник: защитник "Динамо" Лаксальт выбыл до конца сезона
Защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт выбыл до конца сезона-2024/25.
Фото: ФК "Динамо" Мск