Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
22:00
АрсеналНе начат

Источник: защитник "Динамо" Лаксальт выбыл до конца сезона

Защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт выбыл до конца сезона-2024/25.
Фото: ФК "Динамо" Мск
"У Лаксальта повреждение длиной приводящей мышцы правого бедра. Ориентировочное восстановление - не менее четырех недель", - приводит данные источника "Матч ТВ".

Лаксальт получил травму в матче 27-го тура в Самаре против "Крыльев Советов", завершившимся победой "Динамо" со счетом 3:1. Ранее сообщалось, что повреждение имеет также полузащитник бело-голубых Луис Чавес.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится