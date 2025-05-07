"Сергей Галицкий очень хороший человек, который всегда заботится о клубе. Сергей Николаевич всегда рядом с командой. Он яркий, умный и разбирающийся в футболе человек. Он точно заслуживает трофей с "Краснодаром", - цитирует Жоаозиньо "СЭ".
После 27-ми сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 61-м набранным очком и опережает петербургский "Зенит" на 4 балла. В 28-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с ЦСКА, который располагается на 3 строчке с 52-мя баллами в своем активе.
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. По итогам прошлого сезона "быки" стали серебряными призерами чемпионата России.
Жоаозиньо: Галицкий очень хороший человек, он заслуживает трофей с "Краснодаром"
Экс-игрок "Краснодара" Жоаозиньо высказался о владельце клуба Сергее Галицком.
Фото: ФК "Краснодар"