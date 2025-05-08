"Мне кажется, что в этой игре "Динамо" должно выиграть. Они сейчас играют лучше. Нет такой колоссальной разницы между "Спартаком" и "Динамо". Для "Спартака" сейчас главное — это Кубок. Поэтому можем увидеть ротацию. Биться за тройку? Место важно, но команда всегда стремится бороться за чемпионство", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".
В воскресенье, 11-го мая, московское "Динамо" примет на своем поле "Спартак" в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. После 27-ми сыгранных туров бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича располагается на четвертой строчке с 51-м очком в своем активе.
Напомним, что красно-белым предстоит сыграть с "Ростовом" в финале Пути регионов Кубка России. "Спартак" и "Динамо" потеряли математические шансы на чемпионство в РПЛ в этом сезоне.
Гасилин считает, что "Динамо" должно одержать победу над "Спартаком"
Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"