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Шалимов: "Факелу" нужна победа над "Локомотивом" для сохранения мотивации

Главный тренер "Факела" Игорь Шалимов высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Факел"
"Мы смотрим на борьбу с "Оренбургом" и Нижним. Верить заставляет то, что улучшаем свой футбол и то, что сохраняем шансы на спасение. Нам очень нужна победа в следующем матче, чтобы подойти к стыковому матчу с Нижним в ситуации, когда сохраняем мотивацию", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".

В воскресенье, 11-го мая, воронежский "Факел" примет на своем поле московский "Локомотив" в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 27-ми сыгранных туров команда Игоря Шалимова занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю набранными очками и отстает от "зоны стыков" на 7 баллов. "Локомотив" располагается на шестой строчке с 46-ю очками в своем активе.

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