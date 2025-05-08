- "Краснодар" на финишной прямой - осталось 3 тура, и чемпионство настолько близко, что игроки, наверное, уже в это поверили. Лишь бы не "перегорели" в этой игре. У ЦСКА, конечно, тоже борьба за третье место, но всё-таки, когда ты борешься за чемпионство, у тебя мотивация гораздо больше, нежели когда ты бьёшься за третье место. Да, кто-то говорит: чемпионский дух, у "Краснодара" этого нет, кто там был чемпионом? У "Краснодара" ноль трофеев в истории клуба, но когда, если не сейчас? Такого шанса больше может и не быть. Нужно просто выходить и забирать своё. Право на одну осечку есть - одну игру можно где-то вничью сыграть или даже проиграть, - приводит слова Дьякова Metaratings.ru.
"Краснодар" набрал 61 очко в 27 матчах Российской премьер-лиги и возглавляет турнирную таблицу с отрывом в 4 очка от ближайшего преследователя "Зенита". Чёрно-зелёным достаточно набрать 6 очков в 3 оставшихся матчах, чтобы гарантировать себе первое в клубной истории чемпионство независимо от результатов сине-бело-голубых. Ранее "быки" не завоёвывали официальных трофеев - на их счету два выхода в финал Кубка России в сезонах-2013/2014 и -2022/2023, а также серебряные медали чемпионата в прошлом сезоне-2023/2024.
10 мая "Краснодар" проведёт выездной матч 28 тура РПЛ с занимающим третье место московским ЦСКА, который отстаёт на 9 очков и ещё не утратил всех математических шансов на чемпионство.
Дьяков: у "Краснодара" ноль трофеев в истории клуба, но когда, если не сейчас? Нужно просто выходить и забирать своё
Экс-защитник "Динамо" Виталий Дьяков высказался о лидерстве "Краснодара" в РПЛ и предстоящем матче 28 тура с ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"