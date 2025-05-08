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Александр Медведев двумя словами отреагировал на слухи об интересе "Зенита" к хавбеку ПАОКа

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу информации о якобы интересе сине-бело-голубых к хавбеку греческого ПАОКа Яннису Константелиасу.
Фото: ФК "Зенит"
- Фантазии водоплавающего, - передаёт слова Медведева Metaratings.ru.

Ранее о якобы интересе "Зенита" к Яннису Константелиасу сообщил телеграм-канал инсайдера Ивана Карпова.

Сине-бело-голубые набрали 57 очков в 27 матчах и за три тура до финиша чемпионата России занимают в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего "Краснодара" на 4 очка при преимуществе в личных встречах (0:2, 4:1).

"Зениту" до завершения первенства осталось сыграть с махачкалинским "Динамо" в гостях, "Ростовом" в гостях и "Ахматом" дома, "Краснодару" - с ЦСКА в гостях, "Оренбургом" в гостях и московским "Динамо" дома.

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