- Фантазии водоплавающего, - передаёт слова Медведева Metaratings.ru.
Ранее о якобы интересе "Зенита" к Яннису Константелиасу сообщил телеграм-канал инсайдера Ивана Карпова.
Сине-бело-голубые набрали 57 очков в 27 матчах и за три тура до финиша чемпионата России занимают в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего "Краснодара" на 4 очка при преимуществе в личных встречах (0:2, 4:1).
"Зениту" до завершения первенства осталось сыграть с махачкалинским "Динамо" в гостях, "Ростовом" в гостях и "Ахматом" дома, "Краснодару" - с ЦСКА в гостях, "Оренбургом" в гостях и московским "Динамо" дома.
Александр Медведев двумя словами отреагировал на слухи об интересе "Зенита" к хавбеку ПАОКа
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу информации о якобы интересе сине-бело-голубых к хавбеку греческого ПАОКа Яннису Константелиасу.
Фото: ФК "Зенит"