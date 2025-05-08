- В раздевалке была какая-то грустинка, потому что рассчитывали на совершенно другой результат, более уверенный. Да, мы вытащили этот матч, но в плане качества игры, того, как мы провели первый тайм, конечно, все не удовлетворены, - приводит слова Мостового сайт "Зенита".
Напомним, 4 мая "Зенит" одержал волевую победу над "Пари НН" в матче 27 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.
На данный момент команда Сергея Семака располагается на втором месте в РПЛ за 3 тура до конца, имея в своем активе 57 очков и отставая от "Краснодара" на 4 балла.
Мостовой: после матча с "Пари НН" в раздевалке была какая-то грустинка
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал об эмоциях команды в раздевалке после победы над "Пари НН" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"