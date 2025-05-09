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Шалимов: мой контракт с "Факелом" имеет возможность продления

Главный тренер "Факела" Игорь Шалимов раскрыл детали своего контракта.
Фото: ФК "Факел"
"Контракт предусматривает возможность продления. Мне здесь нравится — есть хороший стадион, условия для работы, плюс, это очевидно, город футбольный", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".

Напомним, что Игорь Шалимов стал главным тренером воронежского "Факела" в апреле этого года после ухода Дмитрия Пятибратова.

После 27-ми сыгранных туров воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 16-ю набранными очками и отстают от "зоны стыков" на 7 баллов. В 28-м туре чемпионата России команда Игоря Шалимова примет на своем поле "Локомотив".

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