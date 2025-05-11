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Дивеев предрек Абдулкадырову большое будущее в ЦСКА и сборной России

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о больших перспективах одноклубника Джамалутдина Абдулкадырова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы ему советуем и говорим, а он слушает - это главный плюс, о котором я могу сказать. Вы увидите, что в дальнейшем это будет основной игрок ЦСКА и сборной России", - сказал Дивеев "Чемпионату".

Абдулкадыров провел два полных матча за ЦСКА в РПЛ против "Спартака" (2:1) и "Ахмата" (1:1), а также вышел на замену в игре с "Краснодаром" (1:0). 20-летний защитник находится в клубной системе армейцев с 2019 года после перехода из академии махачкалинского "Анжи". Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

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