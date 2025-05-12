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Червиченко: уход Лички – ошибка

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил нынешнее игровое состояние московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
- Уход Лички – ошибка. Не верю, что Гусев за два матча все переформатировал, и "Динамо" стало лучше играть. Вопрос в том, хватит ли у "Динамо" яиц, чтобы обыграть "Краснодар". Хотя я бы здесь перефразировал в обратную сторону, - сказал Червиченко "РБ Спорт".

Напомним, 1 мая Марцел Личка покинул "Динамо". Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ролан Гусев, одержавший две победы в двух дебютных матчах.

В последнем туре РПЛ "Динамо" на выезде сыграет с "Краснодаром". Встреча состоится 24 мая.

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