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Геркус прокомментировал информацию о своём возможном назначении гендиректором "Акрона"

Футбольный функционер Илья Геркус прокомментировал информацию о своём возможном назначении генеральным директором тольяттинского "Акрона".
Фото: ФК "Локомотив"
"Во избежание недоразумений. В "Акроне" работает прекрасный специалист Константин Клюшев. Он прекрасный профессионал и мой хороший товарищ. Желаю ему больших успехов в этой сложной работе и ни в коем случае не претендую на это место", - написал Геркус в своём телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-президент "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус является основным претендентом на то, чтобы занять пост генерального директора тольяттинского "Акрона". Эту должность сейчас занимает Алексей Власов, который покинет клуб по окончании текущего сезона.

После 28-го тура РПЛ "Акрон" имеет в своём активе 35 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать девятое место в турнирной таблице.

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