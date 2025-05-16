"Во избежание недоразумений. В "Акроне" работает прекрасный специалист Константин Клюшев. Он прекрасный профессионал и мой хороший товарищ. Желаю ему больших успехов в этой сложной работе и ни в коем случае не претендую на это место", - написал Геркус в своём телеграм-канале.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-президент "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус является основным претендентом на то, чтобы занять пост генерального директора тольяттинского "Акрона". Эту должность сейчас занимает Алексей Власов, который покинет клуб по окончании текущего сезона.
После 28-го тура РПЛ "Акрон" имеет в своём активе 35 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать девятое место в турнирной таблице.
Геркус прокомментировал информацию о своём возможном назначении гендиректором "Акрона"
Футбольный функционер Илья Геркус прокомментировал информацию о своём возможном назначении генеральным директором тольяттинского "Акрона".
Фото: ФК "Локомотив"