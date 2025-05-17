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Лангович: мы приложим все силы, чтобы забрать Кубок России

Защитник "Ростова" Андрей Лангович поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России, в котором 1 июня ростовчане встретятся с ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
- Я рад и счастлив, что мы в финале, но осталось не так много времени до него. Мы приложим все силы, чтобы забрать Кубок России. Будет интересный матч, потому что армейцы проводят хорошую весну. Их можно назвать одной из лучших команд, - сказал Лангович "Чемпионату".

15 мая "Ростов" на выезде обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 в финале Пути регионов Кубка России. В составе гостей отличились Кирилл Щетинин и Николай Комличенко, за хозяев гол забил Ливай Гарсия. 1 июня команда Джонатана Альбы встретится в Суперфинале Кубка России с московским ЦСКА.

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