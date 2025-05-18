"Откровенно говоря, конечно, хотелось бы, чтобы "Краснодар" выиграл этот чемпионат. По-болельщицки, по?человечески. Весь "Краснодар" и Галицкий заслужили этого чемпионства по-настоящему, сейчас всё зависит от них", - сказал Колосков "Матч ТВ".
"Краснодар" за тур до конца чемпионата опережает "Зенит" на четыре очка, но у питерцев есть одна игра в запасе. В последнем матче турнира краснодарцам предстоит сыграть с московским "Динамо", а петербуржцы встретятся с "Ахматом". "Быки" еще ни разу в своей истории не побеждали в Российской Премьер-Лиге.
Экс-глава РФС Колосков объяснил, почему желает чемпионства "Краснодара"
Бывший глава РФС Вячеслав Колосков рассказал, почему желает чемпионства "Краснодара" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: РФС