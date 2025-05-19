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Галактионов: быстрый гол ЦСКА после перерыва был легким и ненужным

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов подвел итоги матча с ЦСКА (2:2) в 29-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сегодня двоякое чувство, мы вели 2:0. ЦСКА - статусный соперник, но мы свой план на игру выдерживали. Быстрый мяч после перерыва был легким и ненужным, он дал сил ЦСКА", - сказал Галактионов "Матч ТВ".

"Локомотив" набрал после 29 матчей 50 очков и потерял шансы подняться выше шестого места в турнирной таблице Премьер-Лиги. Команда Галактионова победила лишь раз в последних пяти играх сезона.

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