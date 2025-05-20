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Канчельскис: в следующие несколько сезонов ЦСКА всегда будет попадать в топ-3

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил перспективы московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
- В следующие несколько сезонов ЦСКА всегда будет попадать в топ-3. Команда отлично укомплектована, внутри царит прекрасная атмосфера. Результат в этом сезоне говорит сам за себя, - сказал Канчельскис Metaratings.ru.

19 мая в матче 29 тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с "Локомотивом" 2:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. "Армейцы" продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 13 матчей - 7 побед и 6 ничьих.

На данный момент команда Марко Николича занимает третье место в таблице РПЛ, имея в своем активе 56 очков и опережая "Динамо" по личным показателям.

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