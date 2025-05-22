— Черчесов нужен "Локомотиву"?
— Мне кажется, что и Галактионов нормально работает, а там уже руководство решит, конечно. Пока состав не для тех целей.
— Почему Черчесова не приглашают в команду РПЛ?
— Думаю, его возьмут. Он неплохой тренер.
— Может, он окажется в московском "Динамо"?
— Куда-то его точно возьмут.
Последним местом работы Станислава Черчесова стала сборная Казахстана, которую он тренировал с июня 2024 г. по январь 2025 г. Ранее 61-летний специалист занимал должность главного тренера в московских "Спартаке" и "Динамо", пермском "Амкаре", грозненском "Тереке", варшавской "Легии" (где стал чемпионом Польши), будапештском "Ференцвароше" (где дважды стал чемпионом Венгрии), а также в сборной России.
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин ответил на вопрос, почему Черчесова не приглашают в команду РПЛ
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером клуба РПЛ.
Фото: Казахстанская федерация футбола