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Аршавин ответил на вопрос, почему Черчесова не приглашают в команду РПЛ

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером клуба РПЛ.
Фото: Казахстанская федерация футбола
— Черчесов нужен "Локомотиву"?

— Мне кажется, что и Галактионов нормально работает, а там уже руководство решит, конечно. Пока состав не для тех целей.

— Почему Черчесова не приглашают в команду РПЛ?

— Думаю, его возьмут. Он неплохой тренер.

— Может, он окажется в московском "Динамо"?

— Куда-то его точно возьмут.

Последним местом работы Станислава Черчесова стала сборная Казахстана, которую он тренировал с июня 2024 г. по январь 2025 г. Ранее 61-летний специалист занимал должность главного тренера в московских "Спартаке" и "Динамо", пермском "Амкаре", грозненском "Тереке", варшавской "Легии" (где стал чемпионом Польши), будапештском "Ференцвароше" (где дважды стал чемпионом Венгрии), а также в сборной России.

Источник: "Матч ТВ"

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