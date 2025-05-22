Сообщается, что в шорт-лист потенциальных наставников "Спартака" входит Альфред Шредер, который на данный момент является главным тренером дубайского "Аль-Наср". Более того, красно-белые уже контактировали с 52-летним нидерландским специалистом и узнавали о потенциальном сотрудничестве.
Ранее Шредер возглавлял такие команды, как голландские "Твенте" и "Аякс", немецкий "Хоффенхайм", бельгийский "Брюгге" (где стал чемпионом Бельгии), эмиратский "Аль-Айн".
Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до лета 2026 года.
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"Спартак" может возглавить тренер "Аль-Насра", если команду покинет Станкович
По информации СМИ, московский "Спартак" ведёт поиски претендентов на пост главного тренера команды на случай ухода Деяна Станковича.
Фото: Global Look Press