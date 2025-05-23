По информации источника, защитник "Локомотива" Наир Тикнизян останется в Москве и не полетит с командой на матч 30-го тура РПЛ с тольяттинским "Акроном".
Напомним, что после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Тикнизян рассказал, что недоволен количеством игрового времени и летом хочет перемен, а также попросил руководство клуба отпустить его в летнее трансферное окно.
Завтра, 24-го мая, команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в 30-м туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": Тикнизян не полетит с "Локомотивом" на матч 30 тура РПЛ после резонансного интервью
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян не полетит с командой на матч 30-го тура РПЛ с "Акроном".
Фото: ФК "Локомотив"