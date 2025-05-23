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"Чемпионат": Тикнизян не полетит с "Локомотивом" на матч 30 тура РПЛ после резонансного интервью

Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян не полетит с командой на матч 30-го тура РПЛ с "Акроном".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, защитник "Локомотива" Наир Тикнизян останется в Москве и не полетит с командой на матч 30-го тура РПЛ с тольяттинским "Акроном".

Напомним, что после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Тикнизян рассказал, что недоволен количеством игрового времени и летом хочет перемен, а также попросил руководство клуба отпустить его в летнее трансферное окно.

Завтра, 24-го мая, команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в 30-м туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат".

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