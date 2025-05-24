- Кант очень красиво писал: "Я ограничил свой разум, чтобы освободить место для веры". Могу только повторить его слова: ограничиваю свой разум, чтобы вселить в себя веру в Ролана Гусева и его историческую миссию в завоевание трофеев с "Динамо", - сказал Воробьев "РБ Спорт".
Напомним, 1 мая Марцел Личка покинул пост главного тренера московского "Динамо" после 2-х лет работы в клубе. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев. Под руководством российского специалиста московский клуб провел 3 игры в РПЛ, одержав победу в каждом из них. На данный момент "Динамо" занимает четвертую строчку в РПЛ за тур до конца, уступая ЦСКА по личным показателем. Сегодня, 24 мая, в 16:30 бело-голубые на выезде встретятся с "Краснодаром".
Воробьев: ограничиваю свой разум, чтобы вселить в себя веру в Ролана Гусева
Бывший вице-президент "Динамо" Анатолий Воробьев оценил работу исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо" Москва