"Главное разочарование сезона - "Спартак". Жалко болельщиков. До зимней паузы вбрасывали, что будут бороться за чемпионство. Но в весенней части просто расстроили. Нужно отдать должное руководству - они потратились. Однако "Спартак" не имеет права заканчивать чемпионат без титулов. При всём уважении к "Ростову", "Спартаку" просто нельзя было проигрывать им в Кубке России. Такое недопустимо", - приводит слова Юрана "Чемпионат".
В сезоне-2024/25 московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с Деяном Станковичем в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 57 очков и расположился в итоговой турнирной таблице на четвёртой позиции. В Кубке России красно-белые завершили выступление в турнире на стадии финала Пути регионов, где команда проиграла "Ростову" со счётом 1:2.
"Спартак" в Кубке России повторил прошлогодний результат, а в РПЛ по сравнению с прошлым сезоном набрал на 7 очков больше и занял на одну позицию выше.
Юран назвал "Спартак" главным разочарованием сезона: недопустимо заканчивать сезон без титулов
Футбольный тренер Сергей Юран поделился своим мнением о выступлении московского "Спартака" в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"