Семак: это не "Зенит" проиграл, а "Краснодар" выиграл титул

"В этом розыгрыше "Зенит" набрал 66 очков - в первый раз за 20 с лишним лет, впервые с 2002 года, команда с таким количеством баллов не стала чемпионом (улыбается). Так что, думаю, это не мы проиграли титул, а "Краснодар" его выиграл", - сказал Семак "СЭ".
"Зенит" финишировал вторым в чемпионате России по итогам сезона-2024/25. Петербургский клуб уступил одно очко "Краснодару". Краснодарская команда впервые в истории стала обладателем золотых медалей Российской Премьер-Лиги. Ранее "Зенит" шесть лет подряд брал чемпионский титул РПЛ.