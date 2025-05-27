"Я сам публично говорил, что "Спартак" — мой фаворит в чемпионской гонке. Тут ситуация, похожая на "Зенит". Нельзя выигрывать по желанию. Результат "Спартака" понятен. Остается делать выводы и исправлять ситуацию", — сказал Черчесов Sport24.
"Спартак" по итогам чемпионата Российской Премьер-Лиги занял четвертое место в турнирной таблице, отстав от чемпиона страны "Краснодара" на десять очков. В Кубке России команда под руководством Деяна Станковича дошла до финала Пути регионов, проиграв "Ростову".
Черчесов: результат "Спартака" понятен, надо исправлять ситуацию
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление "Спартака" в прошедшем сезоне.
Фото: Казахстанская федерация футбола