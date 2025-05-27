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Парфенов: "Спартак" — команда, которая должна бороться за золото и Кубок России

Экс-футболист "Спартака" Дмитрий Парфенов оценил выступление красно-белых в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Спартак"
- "Спартак" — команда, которая по всем компонентам должна бороться за золото и Кубок России. Но в этом сезоне мы этого не увидели. Команда не показала тот максимум, который должна была показать, - сказал Парфенов "Чемпионату".

"Спартак" под руководством пришедшего летом Деяна Станковича набрал 57 очков и закончил сезон на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, отстав от "Краснодара", занявшего первое место, на десять баллов.

В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, в котором проиграли "Ростову" 1:2.

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