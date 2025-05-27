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Туфрин: сейчас хороший повод для изменений в "Зените"

Экс-президент "Зенита" Леонид Туфрин поделился мнением о возможных изменениях в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
- Нужны свежие мысли и идеи. Можно продать до 10 футболистов. Сейчас хороший повод для изменений — "Зенит" сам виноват, что не выиграл чемпионство. Пройдёт время, и появятся еврокубки. Команда должна быть к ним готова, - сказал Туфрин "Чемпионату".

Напомним, 24 мая "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, набрав 67 очков в 30 матчах. "Зенит" под руководством Сергея Семака набрал на один балл меньше и занял вторую строчку в таблице, прервав серию из шести выигранных титулов в РПЛ.

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