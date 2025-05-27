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Оздоев - о втором месте "Зенита": понятно, что это не тот результат, который хотелось

Экс-полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев высказался о результатах сине-бело-голубых в РПЛ в сезоне-2024/2025.
Фото: "Чемпионат"
- Понятно, что это не тот результат, который хотелось для "Зенита". Но так бывает, жалко, что в столетие не выиграли чемпионат. Но думаю, что в целом "Зенит" будет дальше двигаться и забирать титулы, - сказал Оздоев ТАСС.

Магомед Оздоев выступал за "Зенит" с 2017 по 2022 год. На данный момент российский полузащитник выступает за греческий ПАОК.

В сезоне-2024/2025 "Зенит" занял второе место в Российской Премьер-Лиге, уступив краснодару на 1 очко. Сине-бело-голубые прервали серию из шести чемпионств РПЛ.

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