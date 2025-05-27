Осинькин - о работе в "Крыльях Советов": для меня это пять самых важных лет в спортивной биографии

Экс-главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поблагодарил клуб за работу.

Фото: "Чемпионат"

- Благодарю клуб за возможность реализовать свои планы. Для меня это пять самых важных лет в спортивной биографии. От всего тренерского штаба спасибо всем, кто нам помогал в работе, в формировании команды, - цитирует Осинькина пресс-служба "Крыльев Советов".



59-летний Игорь Осинькин возглавлял "Крылья Советов" с 2020 года. По итогам сезона-2024/2025 самарская команда под руководством российского специалиста заняла десятую строчку в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 30 сыгранных матчах.