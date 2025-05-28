Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
17:00
АхматНе начат
Сочи
19:30
Нижний НовгородНе начат

Лига конференций УЕФА

Бетис
22:00
ЧелсиНе начат

Галактионов: определённая инициативная группа хотела покачать ситуацию в команде

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о возможной отставке из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"Нужно понять первоисточник этих новостей. Если вы заметили, то первые слухи появились накануне ответственного матча с "Зенитом". Мы знаем, что определённая инициативная группа хотела покачать ситуацию в команде и в клубе. При этом мы, внутри, воспринимали эти вбросы спокойно", - цитирует Галактионова "Чемпионат".

Напомним, что во время завершившегося сезона в СМИ появилась информация, что Михаил Галактионов будет отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Локомотива". Сообщалось, что его место может занять Игорь Осинькин, который ранее работал в самарских "Крыльях Советов".

По итогам сезона-2024/2025 команда Михаила Галактионова заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30-ти турах 53 балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится