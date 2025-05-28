"Нужно понять первоисточник этих новостей. Если вы заметили, то первые слухи появились накануне ответственного матча с "Зенитом". Мы знаем, что определённая инициативная группа хотела покачать ситуацию в команде и в клубе. При этом мы, внутри, воспринимали эти вбросы спокойно", - цитирует Галактионова "Чемпионат".
Напомним, что во время завершившегося сезона в СМИ появилась информация, что Михаил Галактионов будет отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Локомотива". Сообщалось, что его место может занять Игорь Осинькин, который ранее работал в самарских "Крыльях Советов".
По итогам сезона-2024/2025 команда Михаила Галактионова заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30-ти турах 53 балла.
Галактионов: определённая инициативная группа хотела покачать ситуацию в команде
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о возможной отставке из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"