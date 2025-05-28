Решение было принято сразу после поражения в первом переходном матче против "Урала" (1:2) в Екатеринбурге. К ответной игре грозненцы будут готовиться под руководством Федора Щербаченко.
"Понимаю, что в сегодняшнем матче вина моя есть. Надо отвечать за результат. Надеюсь, мой уход поможет им. Ответный матч без меня, принял решение уйти в раздевалке", - сказал Ташуев "Матч ТВ".
Ответный матч между "Ахматом" и "Уралом" за право сыграть в РПЛ состоится 31 мая в Грозном.
Ташуев подал в отставку с поста главного тренера "Ахмата" после поражения от "Урала"
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев подал в отставку с занимаемой должности.
Фото: ФК "Ахмат"