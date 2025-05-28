"Нельзя не отметить Угальде, ведь он забил 17 голов и стал лучшим бомбардиром. Но и Кордобу тоже нельзя не похвалить, ведь это ударный форвард команды, которая стала чемпионом. Это очень важный момент, ведь Джон принес большую пользу своей команде. Вот эти ребята и стали лучшими форвардами сезона, можно вполне выбрать кого-то из них", - приводит слова Гладилина "РБ Спорт".
Костариканский нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде в сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги принял участие в 29 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 17 голов и отдал одноклубникам 5 голевых передач. Таким образом, 23-летний футболист в этом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба в сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги принял участие в 25 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 12 голов и отдал партнерам по команде 7 голевых передач. Вместе с "быками" 32-летний форвард в этом году стал чемпионом России.
Гладилин назвал двух лучших форвардов сезона-2024/25 РПЛ
Бывший игрок "Спартака" Валерий Гладилин назвал лучших форвардов по итогам сезона-2024/25 в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Спартак"