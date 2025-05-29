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Агент Барбоза допустил возможный переход Роналду в "Зенит"

Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на сообщение Криштиану Роналду об уходе из "Аль-Насра".
Фото: ФК "Аль-Наср"
"Чисто гипотетически, конечно, "Зенит" может утолить финансовые аппетиты Роналду. Но, думаю, что на данном этапе есть другие клубы, которые позволяю ему выигрывать кубки. Сейчас — сомневаюсь. Через год-два условно, конечно, ему было бы интересно попробовать себя в России", — приводит слова Барбозы "СЭ".

Португальский нападающий Криштиану Роналду является игроком саудовского "Аль-Насра" с января 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 40-летнего футболиста составляет 12 миллионов евро.

Напомним, Роналду является 5-кратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Европы 2016 года, 5-кратным победителем Лиги чемпионов.

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