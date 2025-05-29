"Угальде надо продавать, пока им интересуются. Он стал лучшим бомбардиром, 17 мячей — это хороший показатель для нападающего РПЛ. Если его хотят топовые клубы, значит, он доказал. Нам остаётся ждать, произойдёт эта сделка или нет. Может "Спартак" в составе с Угальде, если он останется, бороться за чемпионство в следующем сезоне? "Спартак" каждый год борется за четвёртое-пятое место", - приводит слова Канчельскиса Legalbet.
Манфред Угальде является игроком московского "Спартака" с января 2024 года. С того времени нападающий сборной Коста-Рики в составе красно-белых в общей сложности принял участие в 52 официальных матчах, в которых забил 19 голов и отдал 6 голевых передач.
По итогам сезона-2024/25 форвард с 17-ю забитыми голами стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 15 миллионов евро.
Канчельскис объяснил, почему "Спартак" должен продать Угальде этим летом
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможной продаже нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"