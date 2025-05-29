Тарханов раскритиковал "Спартак" за переговоры с агентом Кисляка в обход ЦСКА

"Спартак" поступает неправильно, обращаясь к агенту Кисляка напрямую. Сначала надо сделать предложение клубу, а уже потом разговаривать с игроком. Кисляка не отпустят из ЦСКА, а ему нет смысла менять клуб, он армеец. Но интерес к нему оправдан", - заявил Тарханов Legalbet.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что спортивный директор "Спартака" Кахигао обращался к агенту Кисляка по вопросу возможного трансфера игрока. Контракт 19-летнего полузащитника с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 4 млн евро.
В нынешнем сезоне Кисляк провел за армейцев 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один ассист.