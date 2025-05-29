"Нет на это времени. Я давно к этому привык. Не обращаю внимания", - приводит слова Кононова "Чемпионат".
По итогам сезона-2024/2025 "Торпедо" заняло второе место в турнирной таблице Первой Лиги, набрав в 34 турах 65 баллов. Команда Олега Кононова примет участие в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Напомним, что из РПЛ по итогам завершившегося сезона вылетел "Оренбург" и воронежский "Факел". Вместе с "Торпедо" в Российскую Премьер-Лигу поднялась и калининградская "Балтика".
Олег Кононов высказался о возможной отставке из "Торпедо"
Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов прокомментировал слухи о своей отставке.
Фото: ФК "Торпедо"