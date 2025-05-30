"В первом сезоне надо адаптироваться в команде, всё равно Соболев начал забивать. Я бы не назвал Соболева главным неудачником сезона. Может быть, Соболев недоволен количеством забитых мячей, но доволен деньгами", - приводит слова Селюка Metaratings.
Нападающий Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года. С тех пор форвард в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 31 официальном матче, в котором ему удалось забить 7 голов, отдать 3 голевые передачи, получить 4 жёлтые карточки.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Селюк: Соболев недоволен количеством забитых мячей, но доволен деньгами в "Зените"
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о выступлении нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"