"Ничего смертельного не произошло. Второе место, 66 очков — довольно много. В Кубке России вылетели не на какой-то начальной стадии. Если исходить математически, решение оставить Семака закономерно. С другой стороны, семь лет для одного тренера в клубе — многовато. Всё равно происходит определённый синдром застоя, привыкания и отсутствия встряски. Тут вопрос в том, кто принимает решения и как им кажется. Вот им кажется эта история правильной — возможно", — приводит слова Червиченко "Чемпионат".
29 мая прошло заседание Совета директоров петербургского футбольного клуба "Зенит". По его итогам было принято решение сохранить весь тренерский штаб команды во главе с Сергеем Семаком для работы в сезоне-2025/26.
Сергей Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с мая 2018 года. Ранее сообщалось, что его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано на срок до лета 2030 года. Под руководством данного специалиста "Зенит" в семи сезонах шесть раз завоёвывал золотые медали и один раз - серебряные медали чемпионата России, а также дважды стал обладателем Кубка России и пять раз - обладателем Суперкубка России.
Червиченко - о Семаке в "Зенит": семь лет для одного тренера в клубе — многовато
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о выступлении петербургского "Зенита" в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"