Сообщается, что игрок чувствует себя некомфортно и рассматривает вариант с уходом из команды сине-бело-голубых. В частности, хавбек готов вернуться в один из своих бывших клубов – московский "Локомотив" или самарские "Крылья Советов".
Максим Глушенков стал игроком "Зенита", когда его выкупили у "Локомотива" за 6,3 млн евро. Игрок заключил с клубом контракт на срок до лета 2028 года с возможностью его продления на еще один сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 15 млн евро.
В сезоне-2024/25 Глушенков 26 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых забил 11 голов, отдал 5 голевых передач, получил 2 желтые карточки.
Источник: "Советский спорт"
"Советский спорт": Глушенков хочет уйти из "Зенита"
По информации СМИ, атакующий полузащитник "Зенита" Максим Глушенков хочет покинуть футбольный клуб из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"