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В РФС на Суперфинале Кубка России ЦСКА - "Ростов" в "Лужниках" ожидают аншлаг

Директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин назвал количество болельщиков, которые ожидаются на Суперфинале Кубка России.
Фото: РФС
"На Суперфинал продано более 50 тысяч билетов. Ждем аншлаг с учетом разрешенной вместимости стадиона — 59 тысяч", - приводит слова Терешина "Матч ТВ".

Суперфинал Кубка России сезона-2024/25 между футбольным клубом "Ростов" и столичным ЦСКА пройдет 1 июня на московском стадионе "Лужники". Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

В прошлом году обладателем Кубка России стал петербургский "Зенит", который в Суперфинале выиграл у калининградской "Балтики" (2:1).

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