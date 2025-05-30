"На Суперфинал продано более 50 тысяч билетов. Ждем аншлаг с учетом разрешенной вместимости стадиона — 59 тысяч", - приводит слова Терешина "Матч ТВ".
Суперфинал Кубка России сезона-2024/25 между футбольным клубом "Ростов" и столичным ЦСКА пройдет 1 июня на московском стадионе "Лужники". Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
В прошлом году обладателем Кубка России стал петербургский "Зенит", который в Суперфинале выиграл у калининградской "Балтики" (2:1).
В РФС на Суперфинале Кубка России ЦСКА - "Ростов" в "Лужниках" ожидают аншлаг
Директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин назвал количество болельщиков, которые ожидаются на Суперфинале Кубка России.
Фото: РФС