По информации источника, центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко близок к переходу в московское "Динамо".
В услугах 31-летнего игрока заинтересованы "Краснодар", "Зенит" и "Спартак", однако сообщается, что сам футболист склоняется к тому, чтобы принять предложение бело-голубых.
Осипенко защищает цвета "Ростова" с 2020 года. В этом сезоне он провел за желто-синих 39 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 10 мячей и сделал 5 голевых передач. Контракт Осипенко с южанами рассчитан до июня 2027 года.
Источник: "СЭ"
"СЭ": защитник "Ростова" Осипенко близок к переходу в "Динамо"
Максим Осипенко близок к трансферу в "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"