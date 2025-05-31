- Открытия сезона в РПЛ — это Батраков и Пиняев из "Локомотива". Если говорить о Кисляке из ЦСКА, то он был хорош, но недостаточно, чтобы называть его открытием. Ему надо себя дальше проявлять, а потенциал у него для этого есть, - сказал Колосков Legalbet.
В сезоне-2024/2025 полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков провел 29 матчей в РПЛ, забив 14 голов и отдав 7 голевых передач.
Нападающий "железнодорожников" Сергей Пиняев принял участие в 28 встречах, отметившись 5 голами и 7 ассистами.
Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк сыграл в 22 играх в РПЛ, забив 1 гол и отдав одну голевую передачу.
Колосков: Кисляк из ЦСКА был хорош, но недостаточно, чтобы называть его открытием сезона
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, кого считает открытием прошлого сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА