- Это финал, где должен играть сильнейший. Если бы я был тренером, поставил бы в старте Акинфеева. Тороп очень хорошо играет и прибавляет. Но на кону трофей — играть должен сильнейший, - сказал Гришин "Чемпионату".
Напомним, Суперфинал Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и "Ростов" состоится 1 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лужники". Матч обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.
ЦСКА обыграл "Зенит" в финале Пути РПЛ Кубка России в двухматчевом противостоянии (2:2 общ, 4:3 пен), а "Ростов" стал победителем Пути регионов, обыграв "Спартак" 2:1.
Гришин - о Суперфинале: если бы я был тренером, поставил бы в старте Акинфеева
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал, кто по его мнению должен быть основным вратарем у красно-синих в Суперфинале Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА