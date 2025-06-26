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Генеральный директор "Динамо" не исключил уход Карраскаля из клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что полузащитник Хорхе Карраскаль может не вернуться в стан «бело-голубых».
Фото: ФК "Динамо"
«Мы ждём возвращения Карраскаля, находимся с ним в контакте, но, возможно, это не произойдёт, потому что есть переговоры. Давайте дождемся, как разрешится эта ситуация», - цитирует Пивоварова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что московский клуб возобновил переговоры с бразильским «Фламенго» по переходу колумбийского футболиста.

Контракт Карраскаля с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего колумбийца в 7,1 млн евро.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах за «бело-голубых» во всех турнирах, забив восемь голов. Также на его счету четыре результативные передачи.

По итогам сезона-2024/25 «Динамо» финишировало на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

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