«Трансферы любят тишину. А здесь что? Все время появляется в прессе: хотели Осипенко - не получилось, хотели Сергеева - не получилось, мы хотели того… Они везде немного опаздывают. И для команды это большая проблема. Зимой был приглашен новый спортивный директор с большой зарплатой. Что он должен делать? Зимние трансферы не сработали. Мы разве не знаем проблемные позиции? Крайние защитники. И это уже года три. Не потому что Денисов плохой, а потому что ему нужна конкуренция», - цитирует Радимова «Матч ТВ».
Пост спортивного директора в «Спартаке» занимает испанец Франсис Кахигао, который был назначен на эту должность в московский клуб в январе 2025 года. Он сменил Томаса Амарала. Португалец работал в стане «красно-белых» с декабря 2023 по ноябрь 2024 года.
По итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», на третьей позиции расположился ЦСКА, а «Спартак» финишировал на четвертой строчке.
Радимов - о работе "Спартака" на трансферном рынке: они везде немного опаздывают
Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о работе московского «Спартака» на трансферном рынке.
Фото: ФК "Зенит"