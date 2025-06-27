«В прошлом сезоне сперва сверкал Батраков, а потом Кисляк, от которого мало кто ожидал таких результатов, хотя он был на карандаше у многих. Я пойду по той же логике и выделю футболиста, который не уступает Кисляку по потенциалу. Это Виктор Окишор из московского «Динамо». У него есть всё, чтобы раскрыться», - сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».
Контракт 18-летнего полузащитника с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 511 тысяч евро.
В минувшем сезоне Окишор принял участие в 12 матчах за «бело-голубых» во всех турнирах, забив три гола. Также на его счету одна результативная передача.
По итогам сезона-2024/25 «Динамо» финишировало на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.
Мор рассказал, какой футболист станет открытием РПЛ-2025/26
Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор заявил, что полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор станет открытием предстоящего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"