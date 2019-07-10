Джанаев в ЦСКА, Ригони опять в аренду? Трансферы, которые мы ждём

Уже послезавтра стартует новый сезон в российском футболе, но ещё не все клубы успели оформить свои кадровые дела. О самых интересных из возможных сделок нашей лиги.
Ригони снова в аренду?
Первую половину прошлого сезона хавбек провёл в Италии. Получилось не особо удачно. В дебютной игре за «Аталанту» Ригони оформил дубль, из-за чего болельщики соперников «Зенита» по чемпионату моментально заёрничали: в Петербурге играть не хотел, а там моментально раскрылся.
Но дальше одной игры Ригони не пошёл. После яркого старта карьера аргентинца в Италии заглохла. За проведённые полгода в «Аталанте» он забил только ещё один мяч. Зимой питерцы внезапно разорвали договорённость и, доплатив, вернули полузащитника. Это было не зря.
Весной Ригони неплохо помог команде. В 11-ти матчах сделал 3+3 и почти единолично вытащил, например, домашнюю игру против «Уфы». Вопросов, зачем его вернули, не возникало.
Было ощущение, что игрока оставят и на следующий сезон, но теперь ходят слухи об очередной итальянской аренде. Журналисты (не наши) пишут, что Петербург уже согласовал аренду с правом выкупа с «Сампдорией». Итальянцы сообщают, будто оставить себе полузащитника можно будет за 9 миллионов евро.
На лидера даже в России Ригони пока что не тянет, но он очень бы помог питерцам, потому что вперед долгий и трудный сезон с Лигой чемпионов. Почему решено отдавать игрока после относительно удачной весны – не совсем понятно.
Под Акинфеевым наконец-то будет нормальный вратарь?
В русском футболе существует апокриф, будто Акинфеев не очень любит, когда «под ним» (то есть на лавке) сидит сильный вратарь. Якобы это действует Игорю на нервы. С момента отъезда более-менее приемлемого для премьер-лиги Чепчугова ЦСКА никого из вратарей не подписывал и сажал на лавку запасными киперами молодёжь.
Но после минувшего сезона Гончаренко, видимо, передумал. Игорь схлопотал красную в домашней игре с «Реалом», из-за чего в Италии пришлось стоять Помазуну (0:3). Уверенности молодому вратарю не всегда хватало и в играх чемпионата. Что уж говорить о еврокубках?
«Спорт-Экспресс» сообщал, что Гончаренко, несмотря на скепсис высшего руководства, всё-таки продавил кандидатуру Джанаева, который сидит без контракта после отъезда из Польши. Также уже написали, что фанатские лидеры строго против этого подписания.
Джанаев действительно хорошее подспорье для «армейцев», но согласится ли Сослан полировать банку безвылазно? Максимум, что он получит в регулярных условиях, - игровое время в Кубке.
Тем временем болельщики в социальных сетях вспоминают пропущенный Джанаевым в дерби 2009-го гол и полагают, что Джанаев, раз тогда помог, поможет и на этот раз.
Неделчару остаётся в «Уфе»?
Румынский защитник не привлекал к себе особого внимания по ходу сезона. Спокойно спасался под руководством Евсеева от вылета и не хватал с башкирского неба звёзд. Но после молодёжного чемпионата Европы, который защитник провёл крайне удачно, Неделчару заинтересовались не только российские – европейские клубы!
Писали о 4-х миллионах евро компенсации, из-за чего был очередной повод похвалить селекцию Шамиля Газизова. Но в последнее время слухов ходит всё меньше. Прежде называли «Зенит» и «Рому» как реальных покупателей, даже писали, что питерцы договорились о покупке, но официального объявления пока не было.
Да и будет ли теперь? Всё-таки позиция крайне сомнительная, учитывая ужесточающийся лимит и положение «Зенита» в этом плане.
Поедет ли Чалов в Европу?
- Мы не намерены Федю никуда отдавать, время не пришло, - сказал генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев на встрече с болельщиками. Сказал – и вроде как закрыл тему на это межсезонье.
Но мы прекрасно знаем, как это бывает. Если в Европе предложат за Чалова хорошие деньги, если захочет сам футболист – Гинер вряд ли будет чинить препятствия.
На лучшего бомбардира прошлого сезона, как сообщалось, претендует(овало) сразу несколько европейских клубов – «Валенсия», «Лацио» и «Эвертон». Слухи по этому поводу появились совсем недавно.
Единственная причина, по которой «красно-синие» могут заупрямиться и оставить Чалова при себе, - проблема с нападающими. По сути, Чалов на данный момент остаётся единственным форвардом москвичей. Но и этот вопрос решается.
ЦСКА хочет нападающего «Эвертона»
И тут уже есть подтверждение от агента. Речь идёт о нигерийском форварде Генри Оньекуру.
- Могу сказать, что ЦСКА действительно интересуется Оньекуру.
Форвард отказался переходить в ЦСКА? Это не так. К сожалению, больше не могу пока ничего сказать, - говорил представляющий интересы футболиста Гильям Костет-Бармада.
До этого сообщалось, что нападающий склоняется к варианту с «Галатасараем». Оньекуру провёл последний сезон в аренде в турецком чемпионате: и в 31-й игре он забил 14 голов и сделал 6 голевых передач.
Статистика впечатляет. Такой игрок пригодится Гончаренко даже в том случае, если Чалов никуда не уйдёт (что всё-таки на данный момент вероятнее). Потому что один боеспособный форвард даже при условии лишь Лиги Европы, а не Лиги чемпионов – такое себе.
Вернётся ли Мирзов в «Арсенал»? Или...
Тула после чрезвычайно мощного сезона, по результатам которого команда Черевченко добилась права играть в квалификации Лиги Европы, потеряла почти всех своих лидеров. Джорджевич уехал в «Зенит», Бакаев – в «Спартак», Кадири вернулся в Австрию (все – конец аренды). Права на Мирзова принадлежат «Ростову», но Резиуан тяжело вписывается в оборонительные схемы Карпина.
Сообщается, что «Арсенал» хочет выкупить заработавшего по системе «гол плюс пас» в прошлом сезоне 7 очков Мирзова, за два миллиона евро. Это, конечно, будет хорошим усилением, поскольку Тула вынуждена по сути заново собирать команду. В таких условиях крайне полезно оставить у себя одного из лидеров, который привык к требованиям тренера и наверняка впишется в команду.
Правда, на Мирзова претендовал и «Спартак». По сообщения в прессе, Кононов настаивал на приобретении крайнего полузащитника. Но для этого надо сначала продать Ташаева...
Ташаев остаётся в «Спартаке»?
Весной, когда приходил Цорн, «СЭ» публиковал информацию, что новый генеральный директор «красно-белых» должен будет летом найти место для Александра Ташаева, не вписавшегося за целый сезон в состав.
Самым логичным было бы отправить Ташаева в «Динамо», но было предельно ясно, как на это будут реагировать болельщики. В итоге Мирзова Кононову просто нет смысла покупать – у «Спартака» получается очевидный перегруз на флангах.
Худшим вариантом развития событий и для Мирзова, и для Ташаева будет оставаться на своих местах. Потому что в «Ростове» Резиуан вряд ли сможет играть ту роль, с которой он блестяще справлялся в Туле, а Ташаеву нужен просто перезапуск карьеры.
Другая попытка «красно-белых»
«Спартак» продолжает переговоры с «Вииторулом» насчёт переезда в Москву полузащитника Яниса Хаджи. Как сообщает «Спорт-Экспресс», стороны пока что не могут договориться по поводу компенсации.
Россияне предлагают 8 миллионов евро, а «Вииторул» запросил все 12. Всё дело в интересе со стороны других клубов. Цорн стоит на первоначальном предложении.
Хавбека очень хочет получить Олег Кононов. В прошлом сезоне Хаджи забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Правда, несмотря на активную рекламу Народной команды со стороны Дана Петреску, игрок пока что восторгов насчёт возможного перехода не изливал:
- Я готов ко всему, готов играть где угодно. Самое важное, чтобы команда действительно была заинтересована во мне. Лучший вариант для меня – перейти в команду. которая хочет приобрести меня больше всех, где я точно буду играть, - сказал Хаджи.
Правда, здесь действительно лучше не торопиться. А то получится неудобно. Как, например, вышло у Сутормина.
Фото: Eurosport, REUTERS, sport24, Сергей Бобылев/ТАСС, tulapressa