«Рубин» и «Ахмат» закрыли тур на старом «Центральном». Потому что на «Казань Арене» играть нельзя

На симпатичном и современном стадионе происходит кое-что поважнее футбола – чемпионат мира по рабочим профессиям. О ситуации, в которую попал клуб из столицы Татарстана, и ещё одной победе Шаронова.Из-за финансовых проблем минувшей зимой Казань потеряла своих лидеров и погрязла в скандалах, касавшихся долгов бывшим игрокам. Ушёл и кудесник Бердыев. После этого казалось, что команда во главе с молодым тренером Шароновым будет стоять на вылет. Но сезон «Рубин» начал так, что остаётся только одно объяснение - чудо.Ничья с «Локомотивом» в Москве и победа над «Динамо» там же при смелом и бодром футболе – совсем не то, чего ждали от обновленной команды из Татарстана. После второго тура Шаронов сказал, что «это было круче, чем концерт Metallica». Пресс-служба моментально отреагировала, предложив купить такую футболку Круто же, правда?Рок-н-ролльная тема продолжилась и перед игрой против «Ахмата». Вот так Казань представила состав на матч третьего тураХотя провести драйвово весь матч у хозяев вышло не очень.В первой домашней игре «Рубин» включил высокий прессинг, к которому мы постепенно привыкаем в исполнении команды Шаронова. Впереди получалось неплохо, но от ошибок в обороне это не спасало. По-хорошему, «Ахмат» должен был вести по итогам первого тайма, но у Казани был гениальный Дюпин.Сначала выскакивал к вратарю Бериша, но не смог точно сыграть головой, затем косовар же не перестрелял Дюпина в ближнем бою. Были и другие, ничуть не менее приятные моменты. Главным поставщиком возможностей забить оставался защитник Уремович, отдававший передачи в опасной близости от своих ворот Мбенгу и фоливший на Исмаэле почти что на линии штрафной.Давление хозяев здорово мешало выходить из обороны «Ахмату» на старте игры, но ближе к перерыву от этого прессинга практически ничего не осталось. Светлым пятном в составе «Рубина» оставался лишь Зурико, который был слишком техничен и ярок для унылого «Центрального».Во втором тайме преимущество вернулось к подопечным Шаронова. Треть тайма прошла без опасных моментов, но потом здорово включился Могилевец. Полузащитник совершил классный отбор на чужой половине и отправил в прорыв Кьяртанссона. Последний пришёл в команду этим летом - и в третьем туре оформил дебютный мяч.



Грозненцы бросились отыгрываться, но, как это часто бывает, имели больше шансов, чтобы пропустить. Кварацхелия заработал пару хороших моментов, но оба раза выручил Городов. Главный прорыв чеченской команды нейтрализовал Уремович - и тем самым компенсировал собственные неудачи первого тайма.



«Рубин», которому пророчили жалкое существование, победил второй раз в третьем туре и расположился в таблице на второй строчке - сразу за лидирующим «Зенитом». Эту не самую эффектную победу увидело 11 тысяч человек. Могло быть и больше - но минимум до конца года команда будет играть на старом «Центральном», который не очень удобен для публики.



Почему в Казани играют на старом стадионе?



Замечательная «Казань Арена» задействована в турнире WorldSkills – чемпионате мира по рабочим профессиям. Церемонии открытия и закрытия этого события пройдут на главном стадионе Казани.



Просто сравните. Так выглядит современный стадион, на котором играть команде не позволяют



